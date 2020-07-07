"الري": تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا مخالفة للاتفاقيات

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في إطار ملء سد النهضة مخالف للاتفاقيات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث إن الاتفاقيات تنص على عدم الملء، إلا بعد التوصل لحل.

وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن جلسات التفاوض استمرت ما يقرب من 40 ساعة، بعد ما حدث من مكالمة عبر "سكايب" بين رؤساء الدول.

وأكد أن هناك نقطتين أساسيتين لم تتوصل الدول الثلاث لحل فيهما حتى الآن، وتبقي النقطة الأهم لمصر كيفية التعامل مع فترة الجفاف أثناء عملية الملء وفترة التشغيل، وهي النقطة التي تمثل 95%، وجاء الرد الإثيوبي على تلك النقطة أن إثيوبيا غير ملتزمة بتوفير ضمانات لحماية مصر أثناء تلك الفترات.

وأضاف "السباعي"، أن "مصر قدمت أكثر من وجهة نظر ومرونة بشكل كبير، بما يضمن للجانب الإثيوبي توليد الكهرباء بنسبة 85% من الكهرباء في فترات الجفاف، وما زال الجانب الإثيوبي على موقفه المتعنت".