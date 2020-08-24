 قبرص: قرار تركيا بتجديد إشعار "نافتكس" البحري خطوة في الاتجاه الخطأ

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الاثنين، "إن قرار تركيا غير القانوني بتجديد إخطار "نافتكس" البحري للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط حتى يوم 27 من الشهر الجاري، يعد خطوة في الاتجاه الخطأ".

وأضاف خريستودوليديس - خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، ونقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - "بالتأكيد، هذا ليس تطورًا إيجابيًا، بل هو تطور يظهر النوايا".

وأوضح وزير الخارجية القبرصي أنه يتعين وقف التصعيد وإنهاء الأعمال التركية غير القانونية، وهو الاتجاه الذي تعمل عليه الحكومة القبرصية في الوقت الراهن.. مشيرا إلى أنه أكد على جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، ضرورة تسجيل موقفهم وحججهم القانونية والسياسية فيما يخص الأعمال التركية غير القانونية.