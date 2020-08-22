قبرص تقدم تسهيلات لرجال الأعمال اللبنانيين بعد انفجار بيروت

أعربت قبرص عن جاهزيتها في تقديم تسهيلات لرجال الأعمال اللبنانيين في أعقاب الانفجار المميت الذي ضرب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية القبرصية في بيان -نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إنه في إطار الدعم الذي قدمته جمهورية قبرص للبنان عقب الانفجار الدامي الذي ضرب البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري قرر مجلس الوزراء القبرصي تشكيل لجنة وزارية تقدم خطة شاملة من شأنها أن تسهل على اللبنانيين الذين يرغبون في نقل أنشطتهم التجارية إلى قبرص.

وأضاف البيان أن قبرص ستقدم أيضا تسهيلات لأولئك الذين يختارون إرسال أطفالهم إلى المؤسسات التعليمية هناك، مضيفا أن الهدف هو أنه من خلال الحوافز وإدخال آلية منح الترخيص السريع، سيتم تقديم التسهيلات لأولئك الذين يختارون مواصلة نشاطهم المهني في قبرص في سياق التضامن الذي أظهرته جمهورية قبرص منذ اللحظة الأولى بعد الكارثة التي عصفت بلبنان.