البرلمان يرفض إعفاء الرقابة الإدارية من الضريبة الجمركية

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجهود الرقابة الإدارية والتي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق انضباطًا كبيرًا في العمل داخل المؤسسات ومحاربة الفساد.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، إن رفض البرلمان التعديل المُقترح من الحكومة بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يقضي بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية، لا تعني التقليل من الدور الهام الذي تقوم به في محاربة الفساد.

وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على البند 6 والذي كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي، والتي يحددها رئيس الهيئة.

واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التي تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.