"الصحة العالمية": علاج كورونا بـ"بلازما الدم" غير قاطع

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التجارب الدولية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا باستخدام بلازما الدم غير قاطعة.

ودعت المنظمة، على لسان سوميا سواميناثان، كبيرة علمائها، خلال مؤتمر صحفى فى سويسرا، لتقييم الآثار الجانبية لهذا النوع من العلاج، بعد ساعات من مصادقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على استخدام بلازما المتعافين، لعلاج المصابين بالوباء.

وكان ترامب قد وصف الإعلان عن العلاج بأنه اختراق تاريخى من شأنه إنقاذ عدد كبير من الأرواح، وأضاف أن الدراسات أثبتت أن استخدام البلازما يخفض عدد الوفيات بينهم بنسبة 35%، لكن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ذكّرت أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن استخدام البلازما فعّال.

فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة إقرار لقاح تجريبى، تطوره شركة "أسترا زينكا"، وجامعة أوكسفورد لاستخدامه قبل انتخابات الرئاسة.

وفى فرنسا أعلنت السلطات تسجيل رقم قياسى فى الإصابات، فيما قال مسئول رفيع المستوى إن وضع البلاد "محفوف بالمخاطر"، وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أنه تم تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى أكبر حصيلة يومية فى فرنسا منذ نهاية عزل عام استمر شهرين.

بينما أعلنت هيئة الصحة فى الصين، أمس، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها وافدة، وبذلك لم تسجل الصين لليوم الثامن على التوالى أى إصابات محلية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة وزيرة الهجرة، بنينا تامانو-شطا، بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61408 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك الإجمالى 3.1 مليون، كما أعلنت البرازيل تسجيل 23421 إصابة و494 وفاة جديدة، وسجلت المكسيك ارتفاعاً جديداً فى حصيلة الوفيات والإصابات بـ226 وفاة و3948 إصابة.