الصين تدعو لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة كورونا

أعربت الصين اليوم، عن أملها أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات لتعزيز التعددية ودعم منظمة الصحة العالمية لأداء دور قيادي في التعاون العالمي لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، تعليقا على ما تردد بأن فرنسا وألمانيا انسحبتا من المفاوضات داخل مجموعة السبع حول إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب محاولة الولايات المتحدة قيادة المفاوضات رغم انسحابها من المنظمة الدولية، مع تأكيد وزارة الصحة الإيطالية أن المفاوضات ما زالت جارية ولكن موقف الجانب الإيطالي متفق مع فرنسا وألمانيا.

وقال جيان إن منظمة الصحة العالمية تؤدي دورا منسقا مركزيا لا بديل عنه في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، وإن تأييد المنظمة هو تأييد للتعاون الدولي لمكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، وهو توافق مشترك للمجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنه تلبية لدعوة من حكومة أذربيجان، وصل فريق صيني مكون من عشرة خبراء طبيين إلى العاصمة (باكو)، للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأشار جيان إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا، تم تبادل رسائل بين قادة البلدين، وتشارك المواد الطبية والوقائية، والتجارب الناجحة في مكافحة المرض، ما جسد عمق الصداقة الثنائية التي تترسخ في وقت الشدائد.