إزالة التعديات على فدانين بقرى مركز كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة المباني المخالفة، ضمن الموجة 16 التي تشهدها مدن وقرى المحافظة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة رغم انتهائها.

وتمكنت حملة مكبرة من إزالة تعديات على أراضي زراعية ومناطق خارجة عن نطاق التصالح على طريق أبو عمر المحلة، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ، ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والعميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والعميد محمد أبو دومة، مباحث المديرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وثمنت المحافظة، الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب ، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على طريق أبو عمر المحلة، فتم إزالة 10 محلات وأحواش على مساحة 16 قيراطا، كما تم إزالة سور خرساني وسملات وقواعد ومنزل على مساحة 800 متر، مؤكدة أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة أخرى متنوعة لمساحات محتفلة.