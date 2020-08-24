فيديو.. الليبيون ينتفضون ضد حكومة السراج: الشعب يريد إسقاط النظام

للمرة الأولى من نوعها منذ عام 2015، خرح آلاف المواطنين في العاصمة طرابلس الليبية، يتظاهرون تحت شعار "ثورة الفقراء" ضد حكومة فايز السراج، في طرابلس والزاوية ومصراتة، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة فايز السراج، وانعدام الخدمات وترديها، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأظهر التقرير، هتاف المتظاهرين الذين وصلوا لمقر مجلس الوزراء، بطريق السكة في طرابلس، "الشعب يريد إسقاط النظام"، فطاردتهم الميليشيات والمرتزقة بالرصاص الحي في الشوارع، وأصابت عددا منهم بالرصاص الحي، وشنت حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة الليبية.

واشتكى المتظاهرون من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر الوظائف، وعدم دمج الشباب، وانعدام السيولة في المصارف، واختفاء النفط من المحطات، بينما تنفق حكومة الوفاق الأموال على المرتزقة السوريين، فيما طالب المتظاهرون بمكافحة الفساد وأيدوا إجراء انتخابات رئاسية ونيابية حقيقية.