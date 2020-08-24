مستشار محافظ كفر الشيخ السابق رئيسا لقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا رقم 983 لسنة 2020م، بتكليف الدكتور علي أحمد عبدالقادر، مستشار محافظ كفر الشيخ الاقتصادي السابق، رئيسا لقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة.

عبد القادر هو أحد أعضاء هيئة التدريس المتميزين بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، وشغل منصب المستشار الاقتصادي لمحافظة كفر الشيخ عام 2016م.

وحصل عبدالقادر علي درجة الزمالة من إنجلترا عام 2014 ، كما عمل بالعديد من الجامعات العربية، منها جامعة الشارقة وكلية المدينة الجامعية بعجمان وله العديد من المؤلفات العلمية والأبحاث المرموقة، في مجال الإدارة في المجلات العلمية الدولية.