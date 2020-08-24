تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ"التخابر مع داعش" لـ 31 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، لجلسة 31 أغسطس الجاري، لاستكمال فض الأحراز، وسماع الشهود.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

كما شملت الجرائم المنسوبة لهم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.