وكيل "تضامن الأقصر" الجديد يكرم عاملي إدارة إسنا

كرّم صبري محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الإثنين، عدد من العاملين بإدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديراً لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

شهد التكريم محمد حسين، وكيل المديرية، وعمرو الأغر، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأحمد الشريف، مدير إدارة الحماية بمديرية تضامن الأقصر، ومحمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا.

وخلال الحفل، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن التكريم دافعاً لكل الموظفين نحو المزيد من العمل الإيجابي، وتجديد منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، ولدفع الموظفين في الإدارات المختلفة نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الحكومية، مع الأخذ بالأفكار البناءة في كافة المجالات.

كما تفقد وكيل الوزارة بالأقصر، خلال زيارته لمدينة إسنا، جمعية الأم دولاجى القبطية الأرثوذكسية بإسنا لرعاية الأيتام، لتفقد الحالة المعيشية لأطفال الدار، والوقوف على مدى استعدادهم للعام الدراسى الجديد، كما عاين وجبة الغداء المقدمة للأطفال وحالة الدار والاطمئنان على سير العمل داخل الدار، واستمع إلى احتياجات الأطفال والعاملين بداخله، موجها بضرورة توفير كافة متطلباتهم المعيشية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بالدار لاهتمامهم ورعايتهم للأطفال، مؤكدا أنه سيكرر زيارة الدار بشكل مفاجئ للوقوف على مدى الالتزام بسير العمل.