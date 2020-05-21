لمن يرغب.. "تضامن الأقصر" تحول محتواها التدريبي لإلكتروني

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه في اطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، في مجال التدريب التبادلي الإلكتروني "في مجال التدريب الحرفي"، حيث سيتم تحويل المحتوى التدريبي إلى إلكتروني، يسمح لمن يرغب من الأفراد في اكتساب خبرة في مجال حرفي يتلائم مع قدراته.

وأضاف "فاروق"، أن التركيز سيتم على حرف "الكروشيه – الخياطة والتفصيل- التطريز – الخيامية- الاكسسوار – الباتشورك – الجلود"، لافتاً إلى وجود شروط في المتقدمين للترشيح كمدربين وهي الآتي: أن يكون من المدربين المتميزين في مجال الحرفة التي سيقوم بالتدريب عليها، ويكون ملماً بالتعامل مع وسائل التواصل الإلكتروني الحالية، ويكون لديه القدرة على توصيل المعلومة للمتدربين بطريقة مبسطة وسهلة.