الرئاسة الجزائرية: تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور 1 نوفمبر المقبل

أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الاثنين، إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم الاثنين، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضًا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة بدءًا من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأضاف البيان أنه تحدد موعد الأول من نوفمبر المقبل، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.