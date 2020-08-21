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محمود مسلم

رئيس أركان الجزائر: المرحلة الحالية تتطلب إعلاء مصلحة الوطن

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(أ.ش.أ)
09:47 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
رئيس الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة

رئيس الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم، إن بلاده تمر بمرحلة استثنائية تتطلب جهودا على نفس المستوى مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف شنقريحة، في كلمة خلال زيارته للأكاديمية العسكرية بشرشال بولاية تيبازة، المتاخمة للعاصمة "الجزائر"، عشية حفل التخرج السنوي: "المرحلة استثنائية، وتتطلب من الجميع جهودا استثنائية وتضحيات جسام، والوطن في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إخلاص القول والعمل، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

وأشار شنقريحة، إلى أهمية الإخلاص للوطن وأثره في بلوغ المسار التطويري والتنموي الواعد، الذي تسعى إليه قبل السلطات العليا للبلاد، وأهدافه الطموحة خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ البلاد والمساهمة بذلك فـي تمكين البلاد من رفع كافة التحديات المعترضة بكل الطرق الممكنة والوسائل المتوفرة.

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