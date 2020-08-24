البرلمان يوافق على نشر أسماء المتهربين ضريبيا بالصحف

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على نشر أسماء المتهربين ضريبيًا، وصدر ضدهم أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحريات.

ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على أنه "يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باته بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار".

ووافق البرلمان على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية، والخاص بأن يكون نشر أسماء المتهربين ضريبيًا بحكم قضائي.