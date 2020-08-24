ترامب: سنخسر الانتخابات في حالة واحدة.. التزوير

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه قد يخسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، في حالة واحدة.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية، أن هذه الحالة "هي التزوير".

وتابع: "إنهم (الديمقراطيون) يحاولون سرقة الانتخابات، بالطريقة التي يعرفها الجميع، وهي التزوير.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها".

وسمى الحزب الجمهوري رسميا الاثنين، الرئيس دونالد ترامب، مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبًا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس مرشحًا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وبحسب مشروع "بوليتيفاكت.كوم" لتدقيق الحقائق، الذي يديره معهد "بوينتر" للصحافة، فإن التزوير في الانتخابات الأمريكية أمر مستبعد للغاية، إذ تدار عملية التصويت في آلاف المناطق في الولايات المتحدة.

وهناك ضمانات أخرى تجعل خيار التلاعب في النتائج خارج المنطق.

وأضاف المشروع أن ترامب أخطأ أيضا عندما اعتبر مراراً أن الهزيمة ستجري عبر التزوير، إذ إنه يواجه تحديات ضخمة مثل فيروس كورونا.

أخبار ذات صلة رسميا.. ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية كلمة استخدمها ترامب أكثر من 250 مرة في 2020، واستخدم الرئيس الأمريكي كل الأسلحة في الهجوم على خصمه الديمقراطي، جو بايدن، قائلًا مثلا إن الولايات المتحدة ستنزلق إلى فوضى في حال فوز الأخير، وقال إن الأمريكيين سيجبرون على تعلم اللغة الصينية وستستولي على أمريكا.

لكن بايدن رد على ترامب، مؤكدا أن الأخير يحاول إلهاء الأمريكيين عما يفعله من سوء إدارة، خاصة في أزمة فيروس كورونا.

وافتتح الحزب الجمهوري مؤتمرا في وقت سابق اليوم بالتصويت على تسمية ترامب مرشحًا رسميًا للحزب في الانتخابات المقبلة.

وسيمتد المؤتمر الحزبي لأربعة أيام، وخلال كل يوم منها سيلقي ترامب كلمة، يحاول من خلالها كسب ثقة الأمريكيين قبل الفوز بأصواتهم في الانتخابات.

ويأتي تنظيم المؤتمر في خضم أزمة فيروس كورونا، مما جعله افتراضيا إلى حد كبير، بخلاف المؤتمرات السابقة.

ويتوقع أن يطغى على حديث ترامب وأنصاره في الرد على انتقادات الديمقراطيين له، على خلفية إدارته لأزمة كورونا.