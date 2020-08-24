ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية رسميا

في خطوة متوقعة، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، مرشحه الرسمي لولاية رئاسية ثانية، في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية ترامب مرشحا لهم، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وجاءت تسمية ترامب في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري.

ويتميز هذه المؤتمر عن غيره من المؤتمرات السابقة، بغياب عدد من قادة الحزب الجمهوري، حتى أن عدد منهم ممن شغل مناصب في إدارات سابقة، أعلنوا أنهم سيدعموا منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ومن بين هؤلاء الرئيس الأسبق، جورج بوش، ووزير الخارجية الأسبق، كولن باول.

ومع ذلك، فإن ترامب سيستغل المؤتمر، من أجل إقناع الأميركيين بالتصويت له في الانتخابات المقبلة.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي بايدن، لأسباب عدة منها أزمة فيروس كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية.

وفي المقابل، يرى أنصار الرئيس الجمهوري أن بوسعه تحقيق نصر مفاجئ، كما حدث في انتخابات عام 2016.