عناصر مسلحة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في طرابلس

أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، نقلًا عن شهود عيان أن عناصر مسلحة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وتظاهر مئات الليبيين، مساء الأحد، في طرابلس للتعبير عن غضبهم إزاء تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، وتعوم على بحر من النفط، وفق "فرانس برس".

وهتف المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان "ليبيا.. ليبيا" و"لا للفساد" مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.