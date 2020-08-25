تكريم مدير تعليم ابتدائي لبلوغه المعاش: كان بيشرح للتلاميذ ويهاديهم

حرصت إدارة قويسنا التعليمية على تكريم مدير التعليم الابتدائي بها بعد بلوغه سن المعاش، تقديرا لجهوده طوال مدة خدمته على مدار 40 عاما تدرج خلالها للعمل في حقل التعليم ما بين معلم وموجه ومدير لمرحلة التعليم الابتدائي.

وأضاف جمال أمين أن الإدارة التعليم دأبت على تكريم رموز التعليم والعاملين به ممن أفنوا حياتهم، في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم والمساهمة في تربية النشء وتكوين مقومات مستقبلهم في مرحلة سنية متقدمة، تعود على البلاد ومستقبلها بالنفع.

وأكد وكيل الوزارة، أن سعيد جمعة صاحب تاريخ مهني متميز وأخلاقيات سامية يشهد بها الجميع سواء من زملائه في الإدارة التعليمية أو مديري ومعلمي المرحلة الابتدائية الذين أكد إخلاصه وحرصه الشديد على تنفيذ استراتجية تطوير التعليم الذي دعت إليها قيادات التعليم في مصر.

فيما أشاد سمير شعلان وكيل الإدارة بمدير التعليم الابتدائي، قائلا: لم يكن يحصر مهامه في كونه مديرا لإحدى مراحل التعليم ولكنه أثناء مروره على المدارس كان يحرص على دخول الفصول ويقوم بشرح الدروس للتلاميذ، ويناقشهم ويتحاور معهم، ويعطي المتميزين هدايا من جيبه الخاص مكافأة لهم، مستغلا في ذلك خبراته عندما كان معلما في بداية عمله بحقل التعليم.

وأضاف الشيخ عامر حمد مدير منطقة قويسنا الأزهرية التعليمية، أن العلم والتعليم رسالة الأنبياء، وأن تكريم المعلمين إحدى صور الوفاء لما بذلوه وقدموه من جهود ضخمة في سبيل نجاح منظومة التعليم وتخريج نشء صالح وقادر على بناء البلاد وتعميرها والدفاع عنها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مقدراتها من كافة الأعداء في الداخل والخارج.