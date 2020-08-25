المرحلة الثالثة لمنحة كورونا للعمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها في أرقام

تستأنف الحكومة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء صرف المرحلة الثالثة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا كوفيد 19 ،والذين تخلفوا عن الصرف في الفترة التي خصصتها الحكومة لهذه المرحلة على مدار 5 أيام من الأحد 16 أغسطس إلى الخميس 20 ، ربما بسبب عطل بعض ماكينات الـ"ATM" أو لمصادفة الإجازة الرسمية يوم الخميس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

"الوطن" تستعرض أهم الأرقام عن هذه المرحلة كما يلي: - مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم يستفيدون من هذه المرحلة.

-24 ساعة قبل موعد الصرف، حيث يصل المستفيد رسالة "sms" قبل موعد صرفه للمنحة يتم خلالها تحديد موعد ومكان الصرف .

- 800 مليون جنيه اجمالي قيمة منحة المرحلة الثالثة.

- 500 جنيه قيمة المنحة لكل عامل غير منتظم مستحق .- 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية مخصصة لصرف المنحة .

- 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه اجمالي قيمة منح المراحل الثلاثة .

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قد اعلن في تصريحات صحفية ، أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.