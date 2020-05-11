استكمال صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة حتى 14 مايو

بدأ 737 ألفا و168 عامل غير منتظم اليوم، استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه، بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، مساندة من الدولة لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال 4000 منفذ للبريد على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ الصرف يستمر للمتخلفين حتى 14 مايو الحالي، قائلا إنّه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، فسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت الوزير إلى أنّ إجمالي من انتهى من الصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر، وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف و156 مستحقا، صرفوا 650 مليونا و78 ألف جنيه، والمتبقي يبدأ الصرف من اليوم وحتى 14 مايو الحالي، يبلغ عدده 737 ألفا و168 مستحقا، يصرفون 368 مليونا و584 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي المستحقين مليونين و37 ألفا و324 مستحقا، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل، مليار و18 مليون و662 ألف جنيه، بعد تدقيق بياناتهم من نحو 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، في الفترة التي جرى تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.