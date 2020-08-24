محمد عبدالوهاب: الدولة مهتمة بدعم بيئة الاستثمار بالصعيد

أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة على إيلاء اهتمام كبير بدعم بيئة الاستثمار بالصعيد.

وأضاف "عبدالوهاب"، في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة الأقصر اليوم، أن تلك الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات، يشمل عددا من محافظات الصعيد من بينها سوهاج وقنا وأسيوط، للوقوف على حالة الاستثمار بها، وبحث تقديم سبل الدعم اللازم لمستثمري الصعيد.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الهدف من الزيارة القضاء على أي تحديات تواجه مستثمري صعيد مصر، وتقديم كل سبل الدعم اللازم، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي للأغراض التوسعية، على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.