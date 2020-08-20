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محمود مسلم

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير الإمارات الفرص الاستثمارية المتاحة

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الوطن
10:09 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، والقائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء أشادت الكعبي بتطور وخصوصية العلاقات بين الجانبين مثمنة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، معربة عن ثقتها في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الإماراتية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنوع هذه الفرص في كل المجالات. 

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بثقة رجال الأعمال الإماراتيين بمصر في ظل الخصوصيةالتي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها، مشيرا إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول عربيا بين الدول المستثمرة في مصر، مؤكدا حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب الإماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية للفرص الاستثمارية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي. 

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