خبير: مصر الوحيدة بالمنطقة التي حققت معدل نمو بالإيجاب خلال كورونا

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن العالم يتعرض لمذبحة اقتصادية بسبب تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن متوسط الانكماش في الاقتصادات الأوروبية بلغ 10%، حيث حققت ألمانيا معدل انكماش لم تحققه منذ توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو موجب: "بفضل الإصلاح الاقتصادي رفعنا قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وإدارة أي أزمة يتعرض لها، كما أن لاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على مورد واحد فقط".

وتابع: "الاقتصاد المصري استهلاكي ومتعدد القطاعات وهو ما أدى إلى استطاعة مصر، مواجهة الأزمة، كما أن مصر لم يحدث فيها مزايدة ومنافسة بخصوص أزمة كورونا مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال".