"الوزراء": الحكومات تعزز الإنفاق على البنية التحتية لإنعاش الاقتصاد

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن هناك توقعات عالمية بأن تعزز الحكومة للإنفاق على البنية التحتية في إطار خططها لإنعاش الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في العدد الرابع من سلسلة: "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد"، والذي يُصدره "معلومات الوزراء"، لتسليط الضوء على تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ حيث ركز "العدد الرابع" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.

وأضاف "الجوهري"، أنه وفقا لأحدث الاستبيانات الدولية التي أجراها "المعهد الملكي للمساحين القانونين"، فإن جميع مناطق العالم التي شملها الاستطلاع، أظهرت تأثر قطاع البناء والبنية التحتية بجائحة "كوفيد-19"، هذا بجانب توقع المهنيين، أن تقوم الحكومات بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، في إطار خططها لإنعاش الاقتصاد.

وأوضح "الجوهري" أن هذا العدد سلّط الضوء على خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط بقطاع البناء والتشييد، ومن بينها خطة أمريكا، حيث أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، قائمة مختصرة، استعرضت فيها أهم الإرشادات الواجب اتباعها، للحفاظ على سلامة القوى العاملة، وكذلك مجموعة من المبادئ التوجيهية لإعادة التشغيل الآمن، ومساعدة أصحاب العمل في توفير مكان عمل آمن وصحي، ولعل أبرزها: تشجيع العمال على البقاء في المنازل في حالة المرض، وكذلك السماح لهم بارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس.