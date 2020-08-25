بـ206 آلاف جنيه.. "مودرن موتور" تطرح سوزوكي سويفت 2021 مجددا في مصر

أعادت شركة "مودرن موتور" الوكيل الحصري للعلامة اليابانية سوزوكي داخل السوق المحلية، طرح موديل جديد لعام 2021 من السيارة "سوزوكي سويفت" هاتشباك، بسعر يبدأ من 206 آلاف جنيه مصري.

وخلال السطور التالية ترصد "الوطن" أهم مواصفات السيارة الجديدة، والتي منها محرك رباعي الأسطوانات، بسعه لترية تصل إلى 1.2 لتر (1200 سي سي) بقوة 84 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

أبعاد السيارة (طول 3.840 ملم، والعرض 1.735 ملم، وارتفاعها 1.495 ملم، كما يصل ارتفاع قاعدة العجلات 120 ملم، وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي الـ100كم خلال 12.9 ثانية، بالإضافة إلى سعة المساحة الخلفية للسيارة والتي تبلغ 265 لتر، وتأتي بجنوط رياضية 15 بوصة.

يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.2 لتر لكل 100كم، وتأتي أيضًا بالعديد من مواصفات الأمان والتي منها (وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك)، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.