التجارة الإلكترونية تقتحم عالم السيارات بسبب فيروس كورونا

خلال الآونة الأخيرة تم تسليط الضوء على التجارة الإلكترونية للسيارات، والتي بدأ الاهتمام بها منذ انتشار جائحة كورونا، وتم عمل المعارض الإلكترونية من الشركات المصنعة للسيارات، ولكن تتطلب تلك التجارة صفقة حقيقية من البداية إلى النهاية مثل منصة رقمية متطورة لا تجعل السيارة تبدو جيدة فحسب، بل تهتم بروابط لأنظمة وإدارة المخزون ونماذج التسعير المعقدة وتقييمات المقايضة والمقرضين الخارجين.

وحسب ما ذكره "بلومبيرج"، أعلنت شركة "Digital Motors Corp" الناشئة في إيرفين بولاية كاليفورنيا، أنها تستطيع المساعدة بحزمة برامج التوصيل والتشغيل التي تحول بشكل أساسي أي وكالة لبيع السيارات من الطراز القديم إلى متجر ويب Tesla-esque.

في 23 مارس، أي قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد، قامت الشركة بتشغيل عميلها الأول، وكيل Orange Coast Fiat-Chrysler في كوستا ميسا، كاليفورنيا.