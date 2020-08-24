عبدالعال للنواب: أتوقع أن يستمر كثير منكم فى الفصل التشريعي القادم

توقع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس ،أن يعاود عدد النواب لاماكنهم تحت قبة البرلمان فى الفصل التشريعى القادم .

وقال "عبد العال "خلال الجلسة التى انعقدت لمدة 10 ساعات اليوم: اتوقع أن يكون الكثير من النواب الحاليين ممثلين تحت القبة فى الفصل التشريعى القادم .

وبلغ مجموع مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الأول "82"قانون ،و"219"قانون فى دور الانعقاد الثانى ،و"197"قانون فى دور الانعقاد الثالث ،و"156"قانون فى دور الانعقاد الرابع ،و"233"فى دور الانعقاد الخامس .