"المنشآت الفندقية" بعد واقعة "فيرمونت": لا نرصد ما يحدث داخل الغرف

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق لا تستطيع رصد أية مخالفة أو جريمة، تتم داخل الغرف بالفنادق، وذلك لعدم وجود كاميرات مراقبة بها، احتراما لخصوصية النزيل وحقوقه، موضحا أن أمن الفندق يتدخل في حالة واحدة فقط، وهي صدور أصوات استغاثات عالية، وطلبا للنجدة من داخل تلك الغرف.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه في حال حدوث أى أمور غير طبيعية في الأماكن المفتوحة داخل الفندق أو الممرات، فيقوم فرد الأمن الموجود بالفندق بالتحرك، لرصد ما يحدث بصحبة فرد من شرطة السياحة والآثار الموجودين بالفندق، وتسجيل ذلك في محضر رسمي.

وأشار الشاعر إلى أن كاميرات المراقبة الموجودة بالفنادق، التي ترصد ما يحدث أمام الفندق، وفي صالة الاستقبال والممرات والأماكن المفتوحة كالحدائق والقاعات، تحتفظ بشرائط التسجيل لفترة معينة لا تتعدى الشهرين، طالما لم يحدث أي شىء خلال تلك الفترة يستوجب الاحتفاظ بتلك الشرائط، أو تقديمها لجهات التحقيق.

وأشار إلى أنه من الصعوبة أن يحتفظ فندق بشرائط تسجيل لحدث في المناطق المسموح فيها بالتصوير، التي لا تمس خصوصية السائح، مر عليها أكثر من 5 أعوام.

وكان النائب العام حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة من قبل مجموعة من الشباب عام 2014.

وأعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، استعدادها تقديم كل ما تستطيع القيام به، لمساعدة جهات التحقيق، لكشف ملابسات تلك الجريمة التي تمت قبل نحو 6 أعوام.