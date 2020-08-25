قضايا أثارت الجدل وانتهت على مكتب النائب العام: آخرها جريمة "فيرمونت"

أمرت النيابة العامة، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، بعد أن أجرت النيابة العامة، تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها، وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قضية فتاة "فيرمونت" لم تكن الأولى التي أزال النائب العام المستشار حمادة الصاوي عنها اللغط، وفك طلاسمها، وكان فيه نبراسا للحقيقة، بل سبقتها عدة قضايا أخرى انتهت على مكتبه، ولعل أبرزها قضية شهيد الشهامة.

شهيد الشهامة

قتل الطفل محمود البنا في أكتوبر العام الماضي، إثر خلاف على فتاة مع المتهم محمد راجح وآخرين، وبدأت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الترويج لشائعات أن راجح لن يُحاكم وأن جده كان من أفراد الشرطة، ثم تحولوا إلى شائعة أن المتهم عمره أكبر من 19 عاما، منددين بمحاكمته أمام محكمة الطفل، حتى أصدر النائب العام بيانًا يؤكد فيه أن النيابة تباشر تحقيقاتها ولا مجال لتوسط أحد أو تأثيره على سير التحقيقات.

ووصلت القضية إلى محطتها الأخيرة بعدما أصدرت محكمة الطفل حكما بمعاقبة المدان راجح و3 آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وبمعاقبة خامس بالسجن 5 سنوات.

فتاة التيك توك

تصدرت منة عبدالعزيز محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا بعدما بثت فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك" تزعم فيه قيام صديقها يدعى "مازن إبراهيم" بضربها والاعتداء عليها جنسيًا.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة منة عبدالعزيز، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي، وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

الشهيدة سونيا عبدالعظيم

خرج العشرات من أهالي قرية شبرا البهو، صباح السبت الماضي، في مشهد غير إنساني، معترضين على دفن الطبيبة سوسن عبد العظيم التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو التي توثق تلك المشاهد المشينة، أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، واستجواب المتهمين المقبوض عليهم وعددهم 23 متهمًا، قبل أن يأمر بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

فتاة العريش

فور اختفاء شهد الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، بادر عناصر الإخوان الإرهابية لاتهام أجهزة الأمن بالقبض عليها وإخفائها، حتى تبين من التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام أنها كانت تعاني من الوسواس القهري، وأنها انتحرت، وذلك في بيان مفصل صدر مساء يوم 29 نوفمبر الماضي.