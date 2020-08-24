وفاة وزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة المغربية الكبيرة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، بعد صراع مع مرض السرطان.

ودخلت ثريا في وقت سابق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الدار البيضاء، لتلقي العلاج بعد إصابتها بوعكة صحية بسبب مُعاناتها من مرض السرطان، إذ تكفل العاهل المغربي الملك محمد السادس بجميع مصاريف علاجها.

وشغلت الفنانة الراحلة منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب، لكنها طلبت إعفاءها من المنصب عام 2009 لأسباب صحية.