رئيس مجلس النواب والأعضاء يوجهون التحية للأمين العام ونائبه

وجه عدد كبير من نواب البرلمان، الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي الآمين العام لمجلس النواب، على جهده الكبير الذي بذله في دور الانعقاد الخامس.

وأكد النواب حرص المستشار "فوزي" الوقوف على مسافة قريبة من كل النواب، ولا يدخر جهدا لتوفير كافة المعلومات الخاصة بالقوانين.

ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لكلا من المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، وللمستشار أحمد المهدي نائب الأمين العام بمجلس النواب على جهدهما طوال دور الانعقاد.