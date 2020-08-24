"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون جائزة المبدع الصغير

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

يستهدف المشروع الجديد التزام من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك تجسيداً للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وتقدر قيمة الجائزة بـ 200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.

شهدت الجلسة البرلمانية تأييدا من النواب حول هذا المشروع، مؤكدين أنه يتسق مع رؤية القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وخلق جيل جديد.

وينص مشروع القانون على إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

وتشكل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم 3 أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يجري تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا، وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.