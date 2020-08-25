المطرب محمد شاهين يعلن تفكيره في الاعتزال: الفن بقى ماسخ

أعلن المطرب محمد شاهين أحد خريجي برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" والحاصل على اللقب في أحد مواسمه، تفكيره في اعتزال الغناء بسبب صعوبة الوسط، بحسب قوله.

وكتب شاهين عبر فيسبوك "أوحش حاجة هي الغربة في شغلها وفي مرارتها، إخص على الأيام والظروف اللي تخلي الواحد يروح لناس متعرفوش ولا يعرفها علشان لقمة العيش، إخص على الناس اللي خلتنا نتغرب علشان أكل العيش، الفن حلو لكن حاليا بقى ماسخ، الكبار بس هما اللي يقدروا يزودوا نجاحهم، أنا لو قررت أعتزل الغنا أقسم بالله ماهرجع له تاني وهشوف شغل تاني، اتبسطوا ياللي خايفين ومرعوبين متقلقوش الرزق موجود في كل مكان على الأرض".

وأضاف: "أنا هفضل أشقى ومش عايز حاجة من حد في الدنيا، أنا يكفيني إن عملت اللي أنا عايزه في حياتي وبقيت نجم ستار أكاديمي الموسم العاشر رغم كل الحاقدين لكن دلوقتي أنا صبرت كتير وفي الآخر بلاش فلسفة في الكلام والنبي يا متفلسفين، محدش بيساعد حد أنا اللي هساعد نفسي بنفسي طول ما ربنا موجود وزي ماتيجي تيجي".