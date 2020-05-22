الحلقة 29 من سلطانة المعز: غادة عبدالرازق تقتل محمد شاهين

شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل سلطانة المعز، الذي يلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، تصاعدا كبيرا في الأحداث، بعدما نفذت سلطانة خطوة ضخمة في طريق انتقامها من نعيم.

ملخص الحلقة 29 من مسلسل سلطانة المعز

بداية الحلقة كانت من منتصف المخطط الذي وضعته سلطانة (غادة عبدالرازق) لقتل شمس(محمد شاهين)، انتقاما منه بعدما عرفت أنه من قتل شقيقها سلام بيديه، حيث خططت لقتله حرقا بعدما يتزوج ورد.

اكتمل مخطط سلطانة بتدبير بعدها عن قتل شمس، إذ تناولت طعام يسبب لها الحساسية أثناء عقد قران شمس وورد، لتمرض وتطلب من ورد أن تأتي لتكون بجوارها وقتما يشب الحريق، وبالفعل نجحت في ذلك.

وعلى الرغم من أن سدرةى، شقيقة نغيم وشمس، وجهت لها تهمة قتل شقيقها، إلا أن كل الأدلة تثبت أن ليس لسلطانة أي صلة بذلك، وتحدث مواجهة بين سلطانة ونعيم أمام وكيل النيابة، يقول فيها نعيم إن سلطانة ليس لها علاقة بالأمر.

وتبدأ الحبات التي انفرطت من سلطانة تنجذب إليها من جديد، إذ يعود خزاعة ويعتذر عن كا ما بدر منه تجاهها وتجاه رضا الذي حاول أن يطرده وعائلته من منزلهم ويستولي عليه لصالح نعيم.

وعلى الجانب الآخر، يدور نقاش بين أشقاء شمس، نعيم وسدرة، حول مقتله، إذ تعاتب سدرة نعيم على ترك حق شقيقهما، فيبرر لها ذلك بأنه بمجرد العثور على الآثار والذهب الذيينقبون عنه في المنطقة، سوف يتنقم من الجميع.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز، على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.