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"القصير" يشهد احتفالية نجاح مشروعات الشباب في تنمية الثروة الحيوانية

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محمد أبو عمرة
09:29 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

يشهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عضو هيئة كبار العلماء، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة نجاح مشروعات الشباب في تنمية الثروة الحيوانية.

وتُقام الاحتفالية، بمزارع وزارة الزراعة التي تمّ تطويرها بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، لتفقد مشروعات شباب المحافظات في تنمية الثروة الحيوانية، وتشهد الاحتفالية توزيع الأرباح على الشباب.

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