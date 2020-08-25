سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة، متوسط أسعار اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 25 أغسطس الحالي في بعض البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.