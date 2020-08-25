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الإحصاء: 40 مليونا تكلفة سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف بـ2017-2018

100% نسبة تدوير المخلفات الزراعية بالإسكندرية في 2018

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الوطن
09:51 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة (الجزء الثالث: المخلفات والكوارث) عام 2018.

 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

· بلغت النسبة لكمية المخلفات الزراعية التي تمّ تدويرها لمحافظة الإسكندرية 100% عام 2018.

· بلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017-2018.

بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017-2018 وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية. 

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