الإحصاء: 40 مليونا تكلفة سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف بـ2017-2018
100% نسبة تدوير المخلفات الزراعية بالإسكندرية في 2018
كتب:
الوطن
09:51 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الجهاز المركزى
أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة (الجزء الثالث: المخلفات والكوارث) عام 2018.
ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
· بلغت النسبة لكمية المخلفات الزراعية التي تمّ تدويرها لمحافظة الإسكندرية 100% عام 2018.
· بلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017-2018.
بلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنيه عام 2017-2018 وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.