رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى السودان

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى الخرطوم صباح اليوم، حيث يبدأ زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، استقبله خلالها نظيره السوداني عبدالله حمدوك، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ونقلت "سونا" عن السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم، يبلتال أميرو، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان في القصر الجمهوري، قوله: "يصل رئيس الوزراء للبلاد الثلاثاء لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".