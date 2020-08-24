خبير مائي: إثيوبيا قد تبدأ إنتاج كهرباء من السد بحلول مارس 2021

قال الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لم تنته بعد من بناء المرحلة الأولى لسد النهضة، موضحا أن ما تم هو تخزين أو حجز 5 مليار متر مكعب من المياه خلف السد فقط، وبدأ تخزينها مع بداية موسم الأمطار والفيضان.

وأوضح شراقي لـ"الوطن"، أن التصريحات الرسمية الإثيوبية التي تقول إن المرحلة الأولى لبناء السد اكتملت، هي مجرد تصريحات للاستهلاك الداخلي الإثيوبي، لرفع الروح المعنوية للشعب الإثيوبي، ولاستغلالها سياسيا من أجل الانتخابات الإثيوبية التي كان مقرر إجراؤها في أغسطس الجاري، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتساءل الخبير المائي: "كيف يتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن بدء المرحلة الثانية، بالرغم من عدم اكتمال المرحلة الأولى؟"، موضحا أن المرحلة الأولى تكتمل فعليا عن تركيب وتشغيل 2 توربين لتوليد الكهرباء في فتحات السد، وبدء إنتاج الكهرباء "وهو ما لم يحدث حتى الآن".

كانت دراسة إثيوبية رسمية نشرت عام 2011، أكدت أن المرحلة الأولى لبناء سد النهضة تنتهي بتخزين كمية من المياه وتركيب 2 توربين لتوليد الكهرباء، وتستغرق 44 شهرا تبدأ من يوم وضع حجر الأساس في يناير 2011، على أن ينتهي البناء الكامل للسد عام 2017، وهو أيضا ما لم يحدث، بل تم تأخير وتأجيل كل مراحل البناء لظروف تخص الجانب الإثيوبي.

وتوقع أستاذ الجيولوجيا، أن تنتهي المرحلة الأولى للسد في مارس 2021، بعد تركيب وتشغيل 2 توربين لتوليد الكهرباء، وزيادة حجم المياه المخزنة خلف السد، وأضاف: "وقتها لما يولودوا كهربا يقدروا يقولوا المرحلة الأولى انتهت"، موضحا أن منسوب المياه يصل الآن إلى 565 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهو نفس مستوى فتحات بوابة التوربينات وبالتالي لابد من زيادة منسوب المياه لبدء عبور المياه داخل البوابة وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية.