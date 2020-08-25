ضبط مصنعين غير مرخصين للمراتب الإسفنجية والمخصبات الزراعية بكفر الشيخ

نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت المنشآت الصناعية غير المرخصة بدائرة مركز الحامول.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع المراتب الإسفنجية والمبيدات والمخصبات، بقريتي غرب تيرة وصالح التابعتين لدائرة مركز الحامول، وبداخلهما أدوات الإنتاج والتصنيع وكميات من الإنتاج، حيث يستخدم أصحابها علامات تجارية حقيقة ويعيدون طرحها في الأسواق.

وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة بالمصنعين، وحُرر المحضران برقم 2047 ، 2048 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي نفس السياق، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بمنظفات صناعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي المضبوطات، وحُرر المحضر 2046 جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيق.