إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف المنصورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، عن تمكنها من إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بمحطة رفع صرف صحي عزبة عقل قطر 600 مم بلاستيك.

وبحسب بيان الشركة، حدث كسر مفاجئ أمس بخط الطرد الرئيسي؛ ما أدى لتوقف المحطة، الأمر الذي اضطر الشركة لتخفيف ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة المنصورة، للتمكن من إنهاء أعمال الإصلاح، واستغرقت الأعمال وقتًا أطول؛ نظرًا لوجود عدد من المرافق بموقع الإصلاح.

وشدد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.

وجري إصلاح العطل بمعرفة أفراد ومعدات شركة المياه، وقامت الشركة برفع ضغط المياه، والانتهاء من سحب تجمعات المياه بالشوارع، وعادت الأمور لطبيعتها.

وتقدمت الشركة بالاعتذار عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، بمعرفة أفراد ومعدات الشركة، وبإشراف مباشر من قياداتها.