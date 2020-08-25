وزير خارجية أمريكا على متن أول رحلة طيران مباشرة من السودان لإسرائيل

أفادت صحيفة "لا فيجارو" الفرنسية بأنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، غادر صباح الثلاثاء إسرائيل متجها إلى السودان، في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

وكان مسؤول بالحكومة السودانية، قال إنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّه من المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما.