وزير الإسكان يرحب ينقل خبرات مصر العمرانية للعراق: أقل تكلفة وأسرع وقت

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة العراقية، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ورحب الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودى أو متوسطي الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي: دعم محدودي الدخل، ومساندة متوسطي الدخل، وإتاحة الوحدات لأصحاب الدخل المرتفع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية تناسب كل مواطن.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وتوير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومي العملاق "الإسكان الاجتماعي"، وكذا وحدات متوسطي الدخل، أو وحدات الإسكان الفاخر، موضحاً أنَّ الدعم المصري للجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفني في البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية في تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وشدد وزير الإسكان على أنَّ "الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، من خلال تنفيذ خطوات عملية مشتركة بين الجانبين"، مشيراً إلى أنَّ الشركات المصرية أصبحت تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وذلك نتيجة مشاركتها في عملية التنمية الضخمة التي تشهدها الدولة المصرية بالسنوات الأخيرة، ولا سيما في قطاع التنمية العمرانية، فهو القطاع الرائد في التنمية والمحرك للعديد من الأنشطة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ الدولة المصرية تدعم شركاتها العاملة بالخارج، لما تمثلة من قوة تنفيذية للدولة المصرية، كما تعمل على تذليل أي عقبات، ونوفر الغطاء الحكومي للشركات من أجل العمل في المحيط العربي والأفريقي.

من جهته، توجه علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، بالشكر لوزير الإسكان على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزيرة الإسكان العراقية، مؤكداً أن العراق يحتاج إلى دعم شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة، نظراً لأن مصر من الدول المتقدمة فى مجال التنمية العمرانية، ونرغب فى نقل الخبرة والنجاحات المصرية للدولة العراقية.

وعبّر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، عن سعادته بالتعاون مع الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، حيث إن العراق يحتاج إلى تنفيذ حجم ضخم من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة، مقترحاً تنفيذ مؤتمر في مصر لإعادة إعمار العراق بمشاركة الشركات المصرية.

وفي ختام اللقاء، قدم الجزار، هدية تذكارية، لرئيس اتحاد المقاولين العراقيين، مؤكّدًا أنَّ البلدين لهما تاريخ كبير في التعاون المشترك، وبهما أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية على مر الزمان.