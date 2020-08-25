انتحار سيدة شنقاً لأسباب غامضة داخل منزلها بالضبعة

أقدمت سيدة على الانتحار شنقاً داخل منزلها بمدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، باستخدام "طرحة" قامت بتعليقها في سقف المنزل، ولم تتضح على الفور أسباب قيامها بالتخلص من حياتها.

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث للمعاينة، والتعرف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقال "عبدالسلام راغب"، عضو مجلس الشعب السابق، من أهالى الضبعة فى تصريح لـ"الوطن"، إن السيدة المنتحرة تُدعى "أم حماصة"، وتبلغ من العمر حوالي 40 سنة، ومتزوجه من رجل معروف، وهو أحد جيرانه في الضبعة، يُدعى "شعبان"، ويعمل في تجارة "الخردة"، مشيراً إلى الشرطة قامت بمعاينة موقع الحادث، وتحفظت على الجثة تحت تصرف النيابة، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب الواقعة.

وأضاف البرلماني السابق أن السيدة استخدمت "الطرحة"، وبعض الملابس الأخرى، حيث صنعت منها حبلاً، وقامت بربطه في سقف غرفة النوم، وشنقت نفسها به.