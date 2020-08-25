أمين منظمة السياحة العالمية من الهرم: سأعود مع أسرتي للغردقة قريبًا

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، منطقة الهرم الأثرية، وذلك في إطار زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصرـ والتي جاءت بدعوة رسمية من العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، واستئناف السفر والطيران في إسبانيا لتفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لعودة السياحة.

وأكّد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها لسابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر، خاصة في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها على أرض الواقع خلال هذه الزيارة، مبديًا رغبته في زيارة مصر قريبًا لـ"قضاء إجازته مع عائلته على شواطئ مدينة الغردقة الخلابة".