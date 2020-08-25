"صناعة الدواء" تكشف أهمية قانون التجارب السريرية: كان حلم بالنسبة لنا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، نهائيا خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وجاءت هذه الموافقة بعد جدل واسع خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قانون التجارب السريرية كان حلم بالنسبة لنا وكانت هناك محاولات لإصداره في الفترة الماضية ولكنها باتت في الفشل، لافتا إلى أن القانون سيفتح باب التطوير في صناعة الدواء في مصر.

وتابع "رستم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه سيكون لدينا أدوية مكتشفة في مصر 100% لأن أي باحث سيكون لديه القدرة على اكتشاف دواء معين لا بد أن يطبق قانون التجارب السريرية لحماية الباحث والشخص الذي سيجري عليه عملية البحث.

وأضاف: "مصر كانت محرومة من العوائد التي يمكن أن تأتي من العملات الأجنبية في ظل غياب قانون التجارب، الدول كانت تتجنب مصر في إجراء ابحاث عليها فأي شركة كانت تحتاج إلى قانون يحميها ويحمي أي شحص تجري عليها تجارب على أبحاث معينة.

وأكد أن القانون يحمي حق المواطن المصري بشكل تام عند حدوث أي خطأ أو تجاوز من خلال الضوابط التي حددها القانون، وسيسهم القانون في تطوير اللقاحات والأدوية، مشيرا إلى أن التجارب السريرية تستخدم في كل دول العالم.