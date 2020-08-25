وفقا للقانون.. عقوبة متهمي "فيرمونت" الإعدام أو المؤبد

دخلت تحقيقات النيابة في قضية "فيرمونت" المتعلقة باعتداء عدد من الشباب قبل 6 سنوات، على فتاة، جنسيا، داخل الفندق الشهير، منعطفا جديدا بعد قرار النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بعد أن استمعت النيابة لأقوال المجني عليها وعدد من الشهود.

وبعيدا عن التحقيقات، فإن قانون العقوبات المصري وضع عددا من الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الجرائم حدد فيها طبيعة كل فعل وعقوبته وفقا لطبيعة الاتهام.

وتحت عنوان "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، نص القانون على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.

وعن هتك العرض يشير القانون إلى أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو له سلطة عليه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة مسؤولا عنه أو له سلطة عليه، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.