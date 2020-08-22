النيابة العامة تحقق في واقعة التنمر على أحمد طالب كفر الشيخ

أمر المستشار أحمد المنوفي، رئيس النيابة الكلية بكفر الشيخ، بفتح تحقيق عاجل اليوم السبت، بمقر النيابة العامة لبندر كفر الشيخ، في واقعة التنمر التي تعرض لها الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، أثناء تقدمه للالتحاق بكلية التربية الرياضية.

وكان الطالب أحمد عمر، قد كتب على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أنه تعرض للتنمر من أحد أساتذة الكلية بسبب وجود عيب خلقي في شفته.

وسيقوم المستشار محمد صدقة وكيل النائب العام لبندر كفر الشيخ، وسكرتارية ياسر النجريدي، باستدعاء الطالب لسماع أقواله، بحضور محاميه مراد راغب عمر، لما هو منشور على صفحته ومنسوب إليه من اتهامه لأحد المسئولين عن مراحل القبول والقدرات بكلية التربية الرياضية بشأن واقعة التنمر، في المحضر رقم 3447 إداري قسم أول كفر الشيخ.

وكان الطالب، قد نشر على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، بتعرضه للتنمر من أحد دكاترة كلية التربية الرياضية، لوجود عيب خلقي في شفته، وعدم استكماله اختبارات القبول والقدرات الخاصة، حيث كتب الطالب "أنا شكلي قبيح"، وهو الأمر الذي أدى لحالة من الاستياء العام على صفحات السوشيال ميديا.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أنه سيقوم بمقابلة الطالب، اليوم، بمكتبه بإدارة الجامعة، لبحث الحالة وفحصها، وبيان وجود تنمر من عدمه، كما سيقوم اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ بمقابلة الطالب والاستماع إليه.