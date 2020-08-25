القصة الكاملة للسائق المتهم باغتصاب أرملة والده في حلوان

باشرت الجهات الأمنية التحقيق، في واقعة اتهام ربة منزل لـ نجل أرملة المتوفى بمواقعتها كرها في حلوان، حيث أجرت المباحث تحرياتها لبيان أسباب وملابسات الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من ربة منزل "47 عاما"، ضد نجل زوجها المتوفى، اتهمته فيه باغتصابها بالإكراه في شقتها بمنطقة المنشية بحلوان، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ، أكدت المجني عليها أن ابن زوجها "22 عاما"، والذي يعمل سائق "توك توك" اعتاد التحرش بها بعد وفاة والده، حتى قام باغتصابها بالإكراه والاعتداء عليها جنسيا وبالضرب، قبل أن يترك المنزل ويهرب بعد تأكيدها له أنها ستبلغ عنه الشرطة.

أعدت مباحث مديرية أمن القاهرة عدة أكمنة للمتهم، وأسفر أحدها عن إلقاء القبض عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وبمواجهته بأقوال أرملة والده اعترف بجريمته، معللا ذلك بأنه لم يكن في وعيه وعندما أفاق وشعر بما فعل ترك المنزل وفر هاربا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في جريمة قتل منذ فترة وقضى فترة في السجن وخرج ليجد والده قد توفي فاضطرت زوجة والده أن تتركه يعيش معها في الشقة لعدم وجود مكان آخر له يؤويه، لكنها فوجئت به يقوم بالتحرش بها جنسيا ولم تبلغ عنه خوفا على مستقبله وحرصا عليه من العودة للسجن مرة أخرى، وأيضا خوفا من الانتقام منها لتسببها في حبسه -بحسب التحريات- لكن عندما تطور الأمر وقام باغتصابها ومعاشرتها جنسيا بالإكراه قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.